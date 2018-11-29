Учёные выяснили, почему женщины чаще мужчин болеют в старости

В университете британского Эксетера провели эксперименты на мухах и выяснили, как ведут себя гены в мужском и женском организме после завершения репродуктивного возраста. Об этом пишет Nature Communications.

Выяснилось, что всё дело в способности сильного пола производить потомство на протяжении взрослой жизни. Соответствующие гены мужчин продолжают работать и приносят пользу здоровью.

А вот у женщин после менопаузы половые гены только зря накапливаются и вредят организму.

— После того как женщины достигают менопаузы, любые гены, которые улучшают физическое состояние мужчины в престарелом возрасте, будут копиться и негативно сказываться на организме женщины, — рассказал один из авторов исследования, профессор Дэвид Хоскен.