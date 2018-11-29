НАТО начало масштабные киберучения в Эстонии

В эстонском Тарту начались масштабные киберучения НАТО "Киберкоалиция". Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Отмечается, что в ходе мероприятий планируется подготовить специалистов по кибербезопасности из стран НАТО и отработать взаимодействие союзников при проведении военных операций в киберпространстве.

— Киберугрозы становятся всё более частыми, сложными и разрушительными для альянса. Атака на одного союзника может негативно повлиять на всех нас, — говорится в сообщении.

В НАТО также уточнили, что укрепление киберзащиты сейчас является главным приоритетом для альянса.

В учениях принимают участие около 700 человек из стран — членов НАТО, государств-партнёров, а также представители научных и промышленных кругов.