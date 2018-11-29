Трамп решит вопрос о встрече с Путиным после отчёта по инциденту в Чёрном море

Президент США заявил о намерении разобраться, что произошло у Керченского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" он решит после доклада о недавнем инциденте с украинскими кораблями. Об этом пишет New York Post.

— Мы увидим, мы узнаем, что произошло. Мне не понравился этот инцидент, и нам представят доклад по поводу происходящего, — сообщил глава Белого дома.

По данным издания, один из главных вопросов, интересующих Вашингтон, — предупреждала ли украинская сторона Россию о проходе судов.

— Дали ли они им знать, что они проходят? Поскольку, полагаю, у них имелась система. Она работала, — сказал Трамп.

Как ранее писал Лайф, Трамп не исключил, что не станет встречаться с Путиным на G20.

Напомним, инцидент в Азовском море произошёл 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и, несмотря на требования остановиться, направились к Керченскому проливу.

Все три судна были задержаны. Моряки арестованы на два месяца. На допросе они признались в совершении провокации.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.