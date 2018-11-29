СК возбудил уголовное дело после жёсткой посадки вертолёта под Нарьян-Маром

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации после жёсткой посадки вертолёта Ми-26 под Нарьян-Маром в Ненецком автономном округе, сообщает ТАСС.

Напомним, в результате этого ЧП один человек погиб, ещё пятеро пострадали.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, жёсткая посадка Ми-26 могла случиться из-за того, что вертолёт задел электропровода и завалился на бок.

Также сообщается, что прокуратурой проводится "проверка исполнения законодательства о безопасности полётов по факту аварийной посадки".