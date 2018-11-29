Ирландку посадили в тюрьму за вскрытую в магазине пачку чипсов

Жительница Ирландии получила тюремный срок за то, что открыла пачку чипсов в супермаркете перед тем, как заплатить.

Отмечается, что несколько лет назад суд запретил Кэтлин МакДонаг приближаться к этому супермаркету, поскольку ранее женщина неоднократно попадалась на кражах и имеет несколько судимостей.

По информации русской службы Би-би-си, МакДонаг на суде сказала, что пошла на такой шаг, чтобы магазин позволил ей заплатить.

Однако вместо чипсов женщина получила очередной приговор. Судья назначил МакДонаг два месяца тюрьмы, ещё два месяца ирландка будет отбывать условно.