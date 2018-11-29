Смартфоны заменят бумажные посадочные талоны в российских аэропортах

Бумажные посадочные талоны планируют сделать необязательными уже в будущем году.

Министерство транспорта страны завершает работу над приказом об отмене бумажных посадочных талонов для прохода на борт самолёта. Об этом пишут "Известия".

По новым правилам авиапассажир будет получать талон в виде штрихкода, который отправят на его гаджет. Во время досмотра документ просканируют прямо с экрана устройства.

Работу над этими изменениями ведут с 2017 года, однако до сих пор введению новой нормы мешала законодательная коллизия: с одной стороны, электронный билет равноценен бумажному, с другой — от пассажиров требуют штамп о прохождении досмотра. Сообщается, что эту проблему решил отдельный приказ Минтранса.

В московских аэропортах заявили, что готовы к переменам. В Домодедово уже работают автоматизированные турникеты eGate для проверки электронных талонов. Путешественники просто прикладывают смартфоны к сканеру и самостоятельно проходят в зону вылета.