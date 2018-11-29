Навка выступит на церемонии открытия ГУМ-катка

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Навка выступит на церемонии открытия ГУМ-катка

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Татьяна Навка. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фигуристка Татьяна Навка выступит на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади. Об этом сообщается на сайте главного универмага страны.

— 29 ноября специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка знаменитая фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду "Аленький цветочек", — говорится в сообщении.

Гости церемонии смогут увидеть сольное выступление Навки и её коллеги — двукратного победителя Чемпионата четырёх континентов в танцах на льду Петра Чернышёва.

Отмечается, что посетители катка смогут согреться чаем, глинтвейном и различными горячими блюдами. Помогать организаторам и гостям мероприятия будут волонтёры.

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