Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области

В селе Худоеланском Нижнеудинского района Иркутской области в результате пожара погибло трое детей, сообщает "Интерфакс".
— Соседями до прибытия пожарных из дома вынесено три погибших ребёнка — 2014, 2015 и 2016 годов рождения, — рассказали агентству в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
Отмечается, что в момент пожара дома из взрослых никого не было. По словам сотрудников ГУ МЧС РФ по региону, семья "была неблагополучная".
Причины пожара уточняются.
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