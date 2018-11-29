Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области

В селе Худоеланском Нижнеудинского района Иркутской области в результате пожара погибло трое детей, сообщает "Интерфакс".

— Соседями до прибытия пожарных из дома вынесено три погибших ребёнка — 2014, 2015 и 2016 годов рождения, — рассказали агентству в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Отмечается, что в момент пожара дома из взрослых никого не было. По словам сотрудников ГУ МЧС РФ по региону, семья "была неблагополучная".

Причины пожара уточняются.