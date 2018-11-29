Китайские учёные выяснили, почему мужчины больше женщин зависимы от онлайн-игр

Отмечается, что причиной этому может являться высокий уровень тестостерона в мужском организме.

Учёные из Китая в ходе исследования пришли к выводу, что мужчины более уязвимы к зависимости от компьютерных игр, чем женщины. Об этом сообщается на сайте Радиологического сообщества Северной Америки.

К фундаментальному заключению исследователей подтолкнул анализ результатов магнитно-резонансной томографии мозга людей, страдающих зависимостью от компьютерных игр.

Оказалось, что игры оказывают влияние на отделы мозга, отвечающие за импульсивность. Любопытным открытием стало то, что подобные изменения были обнаружены только у мужчин.

Доктор Явен Сунь, возглавляющая исследование, высказала предположение, что мужчины действительно могут быть генетически более предрасположены к игровому расстройству, чем женщины.

Она также добавила, что причиной может являться высокий уровень тестостерона в мужском организме.