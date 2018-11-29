Эрдоган предложил посредничество в урегулировании инцидента в Керченском проливе

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Анкару в качестве посредника по инциденту в Керченском проливе.

— Во время нашего разговора с господином Путиным мы обсуждали этот вопрос с разных сторон, в том числе и то, можем ли мы взять на себя роль посредника на фоне того, что в настоящее время происходит между Россией и Украиной в Чёрном море, — цитирует Эрдогана РИА "Новости".

По информации агентства, Эрдоган также провёл телефонные разговоры с президентом Украины Петром Порошенко и американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и были остановлены пограничными службами. В результате инцидента в ряде регионов Незалежной было введено военное положение.