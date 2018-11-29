В Таллине жертвам домашнего насилия будут снимать жильё

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В Таллине жертвам домашнего насилия будут снимать жильё

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Фото: © Pixabay/ErikaWittlieb

Власти эстонской столицы Таллина будут снимать жильё жертвам домашнего насилия. Об этом сообщает издание Raepress.

Вице-мэр города Тынис Мёльдер отметил, что лицам, страдающим от насилия в семье, трудно самостоятельно найти себе жильё и заключать договоры найма. Чаще всего в бедственном положении оказываются матери с детьми.

Теперь городские власти намерены помогать таким людям в поиске квартиры, а также оплачивать первый месяц аренды и, при необходимости, депозит и услуги посредников.

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