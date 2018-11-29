Виолончель Ростроповича продали на аукционе в Лондоне за $2,5 млн

Об этом инструменте работы ученика Страдивари маэстро мечтал всю жизнь и приобрёл лишь в преклонном возрасте.

Принадлежавшую Мстиславу Ростроповичу виолончель продали на лондонских торгах Sotheby's, сообщает аукционный дом на своём сайте. Покупатель отдал за неё 2,48 млн долларов.

Инструмент стал самой дорогой выставленной на продажу вещью из коллекции музыканта и его супруги — оперной певицы Галины Вишневской.

Виолончель была изготовлена в XVIII веке итальянским мастером Джованни Гваданини, который был учеником Антонио Страдивари. Ростропович купил её в 2000 году. Этот инструмент был мечтой всей жизни музыканта.

Когда Ростроповичу было 18, он выиграл Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей, играя на виолончели, которую считал выполненной Гваданини.

Однако позже выяснилось, что это был инструмент работы другого мастера. И тогда маэстро решил, что когда-нибудь станет обладателем подлинного творения итальянца.