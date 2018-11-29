Глава МВФ обсудила с Порошенко предоставление нового займа Украине

Международный валютный фонд обсудит вопрос экономической поддержки Киева после 10 декабря. Об этом говорится в заявлении главы МВФ Кристин Лагард на сайте организации.

Сообщается, что Лагард провела переговоры с президентом Украины по телефону. Пётр Порошенко отчитался ей об основных параметрах бюджета страны на 2019 год и получил "предварительно" удовлетворительную оценку.

Директор-распорядитель МВФ добавила, что обсудила с украинским лидером, как общими усилиями укрепить систему взимания налогов и помочь росту налоговой системы, обеспечив при этом устойчивость госдолга.

— Все необходимые действия должны быть выполнены украинскими властями до 10 декабря 2018 года, и заседание совета управляющих для обсуждения соглашения stand-by будет проведено после этого, — сообщила Лагард.

Как ранее писал Лайф, до Нового года МВФ планировал выделить Украине транш в размере до двух с половиной миллиардов долларов.