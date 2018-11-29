Шведские СМИ оценили успехи РФ в сельском хозяйстве

Самой быстрорастущей отраслью экономики России является сельское хозяйство. Об этом пишет шведское издание Lantbrukets Affärstidning.
В журнале сказано, что за 20 лет Россия не только избавилась от зависимости от импорта, но и стала одним из самых важных игроков на экспортном рынке.
В частности, РФ является ведущим экспортёром пшеницы и вторым в мире производителем зерновых культур.
По мнению автора статьи, это стало возможным благодаря многолетним инвестициям в сельское хозяйство. Отмечается, что теперь Россия продаёт "больше продуктов сельского хозяйства, чем единиц оружия".
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