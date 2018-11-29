Под завалами на шахте в Якутии нашли тело работника

Мужчину, оказавшегося под завалами на шахте "Денисовская", обнаружили мёртвым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в штабе ЧС.

— Случай смертельный. Тело шахтёра обнаружено в 70 километрах от поверхности земли. Мужчина — местный, родом из Нерюнгри. У него двое детей, — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Ранее Лайф сообщал об обрушении на якутской шахте "Денисовская". Из 55 работников на поверхность не смог выбраться только один из них.