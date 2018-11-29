Путин оценил стратегическое партнёрство России с Китаем

Энергетическое сотрудничество, которое получило за последнее время значительное развитие, является важной составляющей партнёрства Москвы и Пекина. Об этом говорится в обращении российского лидера Владимира Путина, зачитанном главой "Роснефти" Игорем Сечиным на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума.

На мероприятии была отмечена широкая область взаимных интересов энергетических компаний РФ и КНР. Сообщалось, что подтверждением этому служит разнообразная повестка дня форума.

В частности, в неё входят вопросы взаимодействия "в нефтегазовой, угольной отраслях, электроэнергетики, в сфере инвестиций, научно-технологических разработок, а также охраны окружающей среды".