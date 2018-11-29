"Яндекс. Драйв" запустит грузовой каршеринг в Москве

Каршеринговый сервис "Яндекс. Драйв" запустит новую услугу. С декабря этого года в Москве можно будет арендовать грузовой автомобиль.

По данным газеты "Коммерсант", на первых порах автопарк "Яндекса" пополнит 50 фургонов с максимальной грузоподъёмностью 1,2 тонны.

Арендовать грузовые автомобили можно будет между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Сделано это, как объяснили в компании, из-за небольшой стоимости парковочных мест.

Отмечается, что стоимость пользования фургонами "Яндекса" будет равняться 24 рублям за минуту поездки и семи — за минуту ожидания. Услуга будет доступна в следующем обновлении приложения "Яндекс. Драйв".