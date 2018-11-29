Мигранты в Мексике объявят голодовку ради убежища в США

Члены каравана мигрантов, расположившихся у мексикано-американской границы, намерены объявить голодовку. На такой шаг беженцы готовы пойти ради прохода на территорию США.
По данным портала Universal, решение о голодовке будет принято в ближайшие дни. Сейчас в убежище возле приграничного города Тихуана скопились более шести тысяч мигрантов из Центральной Америки.
Напомним, ранее некоторые беженцы уже пытались пересечь границу США. Американские пограничники встретили нелегалов слезоточивым газом и резиновыми пулями.
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