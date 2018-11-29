Вице-премьер Китая отметил важность энергетического сотрудничества с Россией

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Вице-премьер Китая отметил важность энергетического сотрудничества с Россией

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Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В условиях подъёма торгового протекционизма сотрудничество России и КНР очень важно для сохранения энергетической безопасности. Об этом заявил вице-премьер Госсовета Народной Республики Хань Чжэн на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

— Россия и Китай, как влиятельные державы мира, несут на себе важную миссию по совместному обеспечению глобальной безопасности и содействию устойчивого развития энергоресурсов в мире, — передаёт слова Чжэна РИА "Новости".

Вице-премьер также добавил, что энергетика является важнейшей составляющей российско-китайского взаимодействия. Ранее это отметил и президент России Владимир Путин.

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