Трамп пригрозил рассекретить "разрушительные" для демократов документы

Американский лидер не исключил, что этот шаг может положительно сказаться на его избирательной кампании в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп пригрозил демократам рассекретить документы, способные причинить его политическим оппонентам непоправимый ущерб, если они решат начать расследование в конгрессе в отношении него. Об этом американский лидер рассказал The New York Post.

— Если они встанут на тропу преследования президента, если начнут изводить президента и администрацию, я думаю, для меня это будет лучшим вариантом. Я привык давать сдачи, и я ударю по ним так сильно, как ещё никто не ударял! — заявил хозяин Белого дома.

По словам главы государства, он может рассекретить документы Министерства юстиции и ФБР, которые навредят репутации Демократической партии. При этом американский лидер считает, что рассекречивание компромата может положительно сказаться на его избирательной кампании перед выборами президента США в 2020 году.

— Если они хотят играть жёстко, я сделаю это. Они увидят, насколько разрушительными являются эти страницы, — резюмировал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил рассекретить документацию Минюста США, ФБР и управления директора национальной разведки относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы.