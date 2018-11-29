Всё решают деньги. Экс-участник "Битвы экстрасенсов" раскрыл секреты шоу

Мужчина усомнился, "были ли на шоу за всё время его существования настоящие экстрасенсы".

Участник четвёртого сезона "Битвы экстрасенсов" заявил, что место в финале скандального телешоу можно купить. Стоимость он раскрыл в анонимном интервью для телеканала "360".

— На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвёртый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале ещё на этапе кастинга, — отметил мужчина.

По словам собеседника телеканала, во время съёмок к каждому участнику проекта прикреплён редактор, а перед испытаниями они от продюсеров узнают необходимую информацию. Участник четвёртого сезона также усомнился, "были ли на шоу за всё время его существования настоящие экстрасенсы".

Как отметил мужчина, попадание на скандальный телепроект гарантирует хорошие деньги в будущем. При этом, по мнению собеседника телеканала, уже и сами организаторы передачи осознали, сколько звёзды "Битвы экстрасенсов" зарабатывают на фанатах шоу. Именно поэтому ведущий Марат Башаров начал предупреждать зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы.

Экс-участник "Битвы экстрасенсов" признался, что сильно рискует, поскольку подписанный договор подразумевает большие штрафы за любое раскрытие внутренней информации о телешоу.