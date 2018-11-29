На встречу Путина и Трампа на полях G20 отведено около полутора часов

На встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине отведено около полутора часов. Об этом Лайфу сообщил источник в МИД РФ.
Ранее Лайфу стало известно, что переговоры назначены на 17:30 (мск) 1 декабря.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ проведёт переговоры с главой Белого дома после завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель. Представитель Кремля также рассказал, какие темы Путин и Трамп планируют обсудить.
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