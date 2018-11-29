Учёный рассказал, когда погаснет Солнце

По оценке исследователей, примерно через 5 миллиардов лет звезда превратится в красный гигант, поглотит внутренние планеты и сожжёт Землю.

Солнце на данный момент "прожило" примерно половину своей жизни, продолжительность которой оценивается в 10 миллиардов лет. О ближайшей к Земле звезде рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

По его словам, сейчас Солнце находится на главной последовательности в эволюции звёзд. Это значит, что в его недрах устойчиво происходит термоядерная реакция как основной источник солнечной энергии. Кузнецов пояснил, что этот период составляет около 90% жизни звезды.

— "Продолжительность жизни" Солнца оценивается в 10 миллиардов лет. Примерно 4,5 миллиарда лет Солнце уже прожило, примерно столько же оно будет ещё жить, — сказал он в интервью РИА "Новости".

По словам Кузнецов, когда на Солнце выгорит весь водород, то начнёт выгорать гелий, а затем и более тяжёлые элементы. Примерно через 5 миллиардов лет энергетика и баланс сил в его недрах изменится. Солнце превратится в красный гигант, поглотит внутренние планеты, сожжёт Землю и начнёт остывать. Затем звезда превратится в мёртвый белый карлик с радиусом всего 10 километров и с колоссальной плотностью, которую даже нельзя сравнить с плотностью металла. Вокруг него будут вращаться останки Марса, Юпитера и Сатурна.