Новогодний лайфхак: как с первого взгляда вычислить идеальный мандарин

Самыми вкусными, по оценке специалистов, стали гибридные плоды — клементины. Они обладают ярким оранжевым цветом, сладкими вкусом и запахом.

В преддверии новогодних праздников эксперты "Роскачества" проверят мандарины более чем по 250 показателям качества и безопасности. Фрукты будут закуплены в разных точках продаж — как в сетевых супермаркетах, так и на рынках, и в магазинах "у дома".

Кроме того, в "Роскачестве" призвали при выборе учитывать следующие факторы:

внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми;

на них не допускается наличие повреждений вредителями, болезнями, механических повреждений, а также ушибов и крупных зарубцевавшихся порезов;

плесень на кожуре мандаринов может быть признаком грибкового поражения, поэтому специалисты призывают такие не покупать;

вмятины и слишком мягкие участки на мандаринах означают, что фрукт начал подгнивать;

явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус указывают на то, что фрукты перезрелые и лежалые;

листочки на мандаринах — не показатель свежести (они не вянут со временем, а лишь слегка подсыхают).

Допустимо, чтобы на мандаринах были небольшие потёртости, царапины и вкрапления в порах кожуры. Они никак не влияют на вкус и качество фруктов, если дело не дошло до гнили. Воздушная прослойка и пухлость мандаринов дефектом не является, это лишь особенность сорта.

Самыми вкусными, по оценке экспертов, стали гибридные плоды — клементины. Они обладают ярким оранжевым цветом, сладкими вкусом и запахом.

Отмечается, что при исследовании будет изучено несколько сортов из Перу, Южной Африки, Турции, Китая, России, Абхазии и Марокко. Результатом проверки станет "мандариновый" гид, с помощью которого потребители смогут выбрать идеальный для себя продукт.