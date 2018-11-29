Полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры в Электростали

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Полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры в Электростали

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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры в подмосковной Электростали. Как сообщили в пресс-службе СК, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, нападение произошло 28 ноября прямо в здании прокуратуры Электростали. Сотрудника УМВД остановили коллеги потерпевшего. Причины его поведения неизвестны.

На допросе полицейский отказался давать показания. Расследование продолжается, выясняются все подробности произошедшего. Решается вопрос об аресте полицейского.

— Полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечён к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, — сообщила Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

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