В Крыму опровергли информацию о блокировке азовских портов Украины

Там заверили, что рассматриваются заявки всех судов. Служба работает, исходя из фактической погоды.

Заявления официального Киева о том, что Россия якобы блокирует украинские порты в Азовском море, препятствуя проходу судов через Керченский пролив, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морские службы Крыма.

— Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде, — сказал источник агентства.

Он объяснил, что, согласно официальной процедуре, все суда должны подавать предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и подтверждать её за 24 часа.

— Судно подаёт за 48 часов заявку и стоит в ожидании прохода, — пояснил источник. — Информация о том, что суда <...> простаивают в ожидании разрешения пройти через пролив, не соответствует действительности.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокировании украинских портов Мариуполь и Бердянск в Азовском море. Он заявил, что 35 судов стоят заблокированными, движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

А президент Украины Пётр Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море.