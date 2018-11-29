На встречу Трампа и Путина с глазу на глаз отвели двадцать минут

На встречу тет-а-тет президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине отведено 20 минут. Об этом сообщили Лайфу в российской делегации.

Планируется, что затем состоится встреча с участием членов делегаций.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух государств начнётся 1 декабря в 11:30 по местному времени (17:30 мск).

В Кремле называли темы, которые обсудят Владимир Путин и Дональд Трамп. Это вопросы борьбы с терроризмом, проблематика Корейского полуострова, Сирия и ситуация в Керченском проливе.