"Не платят полгода". Навальный лишил сторонников в Архангельске штаба и зарплаты

Из-за финансовых разногласий в свите оппозиционера назрел раскол: активисты, переставшие получать от него финансирование, переходят к Ходорковскому.

Сотрудники бывшего штаба Алексея Навального в Архангельске уже несколько месяцев не получают зарплату, а в октябре региональное отделение вообще лишилось помещения из-за недостатка финансирования. Об этом рассказал координатор штаба Александр Песков в интервью изданию "OUT OF | Arkhangelsk".

— Мы освободили помещение штаба уже в конце марта, тогда же прекратилось всякое финансирование, зарплату не получаем полгода, — признался он.

Интересно, что активисты, переставшие получать финансирование от Навального, переходят на работу в "Открытую Россию", которую возглавляет Михаил Ходорковский. Так поступил и сам Александр Песков.

— Я буду открывать региональное отделение "Открытой России", всероссийского молодёжного общественного движения(...) Тут будет информационная поддержка и, возможно, централизованное финансирование, — рассуждает экс-координатор архангельского штаба Навального.

Отметим, что штабы Навального в российских регионах стали массово закрываться ещё весной. Аналогичная судьба постигла его представительства в Белгороде, Владимире, Липецке, Тольятти и некоторых других городах страны.