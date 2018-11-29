Стало известно, куда россияне массово полетят отмечать Новый год

Из далёких направлений туристов из РФ привлекают столица Шри-Ланки и главный город индонезийской провинции Бали.

К Новому году россияне стали чаще выбирать Будапешт, Берлин и Париж в виде праздничных маршрутов. О повышении спроса на европейские направления сообщили в сервисе Skyscanner.

Эксперты проанализировали статистику бронирований и пришли к выводу, что самыми востребованными у туристов из России стали Будапешт и Берлин. Спрос на путешествия в данные города увеличился на 42%, а в Париж — на 31%. Также популярными у россиян являются Лиссабон, Женева, Барселона и Милан.

Из более далёких направлений граждан РФ привлекают столица Шри-Ланки Коломбо и главный город индонезийской провинции Бали Денпасар. Спрос на билеты по данным направлениям увеличился на 51 и 28% соответственно.