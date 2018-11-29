Три члена комиссии по делам военнопленных от России не получили визы в США

Три российских члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не смогли присутствовать на заседании в Вашингтоне из-за визовых проблем. Об этом рассказал журналистам глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин.
Заседание совместной комиссии прошло 28 ноября в Вашингтоне. Там обсуждались вопросы по Второй мировой войне, холодной войне, Вьетнаму и Северной Корее.
— К сожалению, три человека у нас не приехали, — отметил Кирилин.
По его словам, даже американские участники заседания были расстроены данным обстоятельством, поскольку до последнего момента были уверены, что визы будут.
В следующий раз заседание комиссии состоится только в ноябре 2019 года.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени