С едой и материалами для опытов. Грузовик Dragon отправится к МКС 4 декабря

Ракета Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon отправится к МКС 4 декабря. Корабль доставит для внеземной экспедиции запасы продовольствия и материалы для экспериментов. Об этом сообщили в NASA.

Космический грузовик также доставит модули для так называемой роботизированной миссии по дозаправке и жидкий метан. На борту корабля также будут приборы для изучения явлений в атмосфере нашей планеты и лазерный дальномер для исследования лесов Земли.

Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС при помощи Dragon.