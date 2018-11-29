С едой и материалами для опытов. Грузовик Dragon отправится к МКС 4 декабря

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С едой и материалами для опытов. Грузовик Dragon отправится к МКС 4 декабря

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Фото: ©Twitter/SpaceX

Ракета Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon отправится к МКС 4 декабря. Корабль доставит для внеземной экспедиции запасы продовольствия и материалы для экспериментов. Об этом сообщили в NASA.

Космический грузовик также доставит модули для так называемой роботизированной миссии по дозаправке и жидкий метан. На борту корабля также будут приборы для изучения явлений в атмосфере нашей планеты и лазерный дальномер для исследования лесов Земли.

Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС при помощи Dragon.

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