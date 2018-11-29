"Человек уникального таланта". Путин поздравил Таира Салахова с юбилеем

Глава государства отметил личную преданность художника искусству и вклад в реализацию различных проектов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного художника СССР, Азербайджана и РФ, вице-президента Российской академии художеств (РАХ) Таира Салахова с 90-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Человек уникального таланта и масштабных творческих планов Вы состоялись как востребованный художник и педагог, воспитали целую плеяду ярких, одарённых учеников и последователей, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил личную преданность Салахова искусству. Президент также выразил признательность за вклад вице-президента РАХ в реализацию разноплановых выставочных и реставрационных проектов.

К поздравлениям главы государства в адрес живописца присоединился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава кабмина назвал Салахова художником-новатором, который стоял у истоков движения шестидесятников и являлся одним из основоположников и лидеров "сурового стиля". По мнению Медведева, художник честно и без прикрас показал жизнь человека.