Никаких Мальвин. Под Новосибирском ученицу выгнали из школы из-за синих волос

В Новосибирской области шестиклассницу не пустили на занятия в школе из-за цвета волос. Об этом сообщает местное издание "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на маму 12-летней девочки.
Как оказалось, ученица покрасила волосы голубым оттеночным шампунем и её отправили домой их "отмывать". По словам мамы, в тот день она была вместе с дочерью в школе, однако при ней девочке замечания не сделали.
— Чуть позже дочь мне позвонила и сказала, что её из школы выгнала администратор, указав на недопустимый цвет волос, — рассказала женщина, добавив, девочка боялась идти на следующий день в школу, так как тоник не смылся.
В школе № 9 города Бердска пояснили, что устав учебного заведения предусматривает классический стиль внешнего вида учеников. Однако городская прокуратура организовала по данному факту проверку.
— Прокурор г. Бердска Роман Сивак организовал проверку соблюдения прав несовершеннолетней девочки, — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
Отмечается, что в настоящий момент проверяется факт соблюдения законодательства об образовании.
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