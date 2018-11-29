Никаких Мальвин. Под Новосибирском ученицу выгнали из школы из-за синих волос

В учебном заведении пояснили, что устав предусматривает классический стиль внешнего вида учеников.

В Новосибирской области шестиклассницу не пустили на занятия в школе из-за цвета волос. Об этом сообщает местное издание "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на маму 12-летней девочки.

Как оказалось, ученица покрасила волосы голубым оттеночным шампунем и её отправили домой их "отмывать". По словам мамы, в тот день она была вместе с дочерью в школе, однако при ней девочке замечания не сделали.

— Чуть позже дочь мне позвонила и сказала, что её из школы выгнала администратор, указав на недопустимый цвет волос, — рассказала женщина, добавив, девочка боялась идти на следующий день в школу, так как тоник не смылся.

В школе № 9 города Бердска пояснили, что устав учебного заведения предусматривает классический стиль внешнего вида учеников. Однако городская прокуратура организовала по данному факту проверку.

— Прокурор г. Бердска Роман Сивак организовал проверку соблюдения прав несовершеннолетней девочки, — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что в настоящий момент проверяется факт соблюдения законодательства об образовании.