Россия обогнала европейские страны по количеству новых случаев заражения ВИЧ

Из почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом на страну приходится 104 тысячи.

Россия, Украина и Белоруссия стали лидерами по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно отчёту, на европейском континенте было зафиксировано почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом. Из них 130 тысяч приходится на Восточную Европу, в том числе на Россию — 104 тысячи случаев заболевания ВИЧ.

Второе место по числу случаев заражения занимает Украина (37 случаев на 100 тысяч граждан), третье — Белоруссия (26,1 случая). За ними следует Молдавия с 20,6 случая на 100 тысяч граждан. Самые низкие показатели зарегистрированы в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.

В ВОЗ уточнили, что в Восточной Европе в 59% случаев вирус передавался при гетеросексуальных половых контактах, в 37% — при инъекционном введении наркотиков.