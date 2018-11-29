Дом отапливался дровами. Два маленьких брата погибли при пожаре в Подмосковье

В доме вместе с детьми были их мама и её сожитель. При возгорании взрослым удалось спастись.

Частный дом сгорел в Дмитровском городском округе Подмосковья. При пожаре погибли два маленьких брата в возрасте шести и десяти лет. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.

— В ходе тушения пожара обнаружены тела двух мальчиков шести и десяти лет. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в доме была отключена электроэнергия. Деревянное здание отапливалось дровами. В доме также была мама детей с сожителем, взрослые смогли спастись.