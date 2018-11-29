Цена на нефть марки Brent обновила минимум с октября 2017 года

Мировые цены на нефть марки Brent обновили минимум с октября 2017 года. Стоимость февральских фьючерсов упали ниже 58 долларов за баррель впервые с 25 октября прошлого года. Сейчас фьючерс подешевел до 57,78 доллара, о чем свидетельствуют данные торгов.

Добавим, что в цене падает и январский фьючерс на нефть марки WTI. Стоимость этого вида черного золота также обновила минимум. Сейчас баррель стоит ниже 50 долларов за баррель.