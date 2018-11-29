Эксперты ужаснулись, проверив главный ингредиент селёдки под шубой

Исследование показало, что сельдь ни одного из пяти проверенных брендов не может быть рекомендована к покупке.

Чтобы россияне заблаговременно могли продумать меню к новогоднему столу, эксперты "Росконтроля" изучили главный ингредиент для одного из самых популярных праздничных салатов — селёдка под шубой. В исследовании участвовали пресервы из тихоокеанской сельди специального посола пяти брендов:

"Меридиан"; VICI; "Балтийский берег"; "А'Море"; "Каждый день".

Однако, как выяснилось, сельдь ни одного из указанных брендов не рекомендована к покупке. Более того, лишь селёдка "Каждый день" попала в список продуктов с замечаниями, остальные же оказались в чёрном списке "Росконтроля".

Итоги оказались следующими: