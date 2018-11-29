Эксперты ужаснулись, проверив главный ингредиент селёдки под шубой

Чтобы россияне заблаговременно могли продумать меню к новогоднему столу, эксперты "Росконтроля" изучили главный ингредиент для одного из самых популярных праздничных салатов — селёдка под шубой. В исследовании участвовали пресервы из тихоокеанской сельди специального посола пяти брендов:
- "Меридиан";
- VICI;
- "Балтийский берег";
- "А'Море";
- "Каждый день".
Однако, как выяснилось, сельдь ни одного из указанных брендов не рекомендована к покупке. Более того, лишь селёдка "Каждый день" попала в список продуктов с замечаниями, остальные же оказались в чёрном списке "Росконтроля".
Итоги оказались следующими:
- "Каждый день" — содержание жира значительно меньше указанного в маркировке, подкожное пожелтение жира у сельди (в то же время требованиям безопасности продукт соответствует);
- "Меридиан" — содержание дрожжей в 12 раз превышает максимально допустимое значение;
- VICI — содержание дрожжей в 2 раза превышает максимально допустимое значение;
- "Балтийский берег" — показатель общей обсеменности мезофильной микрофлорой в четыре раза превышает максимально допустимое значение, подкожное пожелтение жира;
- "А'Море" — обнаружены бактерии группы кишечной палочки, подкожное пожелтение жира; содержание жира не соответствует маркировке "жирная сельдь".
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