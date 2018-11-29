Ночью в Москве температура воздуха опустилась до минус 15 градусов

В центральных областях России минувшей ночью температура оказалась ниже средних многолетних значений на четыре-семь градусов. В Подмосковье температура опустилась ниже 15 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
— Активное вторжение арктического воздуха и ясное небо минувшей ночью стали причиной существенного понижения температуры в центральных областях Европейской России, — приводит сообщение "Фобоса" агентство новостей "Москва".
Практически везде температурный фон стал ниже средних многолетних значений на четыре-семь градусов. Холоднее всего, до минус 20, было в Калужской и Костромской областях.
В Московской области, в Зарайске, минимальная температура воздуха составила минус 15,1. В ближайшую ночь морозная погода в центральных областях России сохранится.
Ранее сообщалось, что на выходных в столице ожидается потепление.
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