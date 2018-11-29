Грустный праздник. Кокорин и Мамаев могут отметить Новый год за решёткой

Следователи опасаются, что скандально известные футболисты могут выехать за пределы России и скрыться от суда.

Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут остаться под стражей до 8 февраля 2019 года. Следствие намерено направить в Тверской суд ходатайство о продлении срока содержания их под стражей. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди причин продления ареста следователи называют "широкие личные связи в различных органах госвласти и значительные денежные средства" спортсменов.

По мнению следователей, выйдя на свободу, футболисты могут выехать за пределы России или скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей и потерпевших.

В свою очередь адвокаты игроков намерены просить суд избрать меру пресечения, не связанную с тюремным заключением.

Напомним, по данным следствия, 8 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Спустя всего час в одном из столичных кафе у них произошёл конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Лайф публиковал кадры из ресторана, на которых видно, что Кокорин взял стул и ударил Пака по голове.