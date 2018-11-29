Песков заявил, что Белый дом подтвердил встречу Путина с Трампом

В администрации Соединённых Штатов подтвердили, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится в Аргентине на саммите "Большой двадцатки".
— Дело в том, что Вашингтон встречу подтвердил, поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос, — ответил Песков на вопрос о том, как Кремль относится к отсутствию подтверждения встречи со стороны Белого дома.
Накануне сообщалось, что Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Чёрном море. Однако в Кремле заверили, что подготовка переговоров продолжается.
Подробности о самой встрече стали известны сегодня. Она состоится примерно в 17:30 по московскому времени. Продолжаться будет около полутора часов. С глазу на глаз президенты будут общаться около двадцати минут.
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