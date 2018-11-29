"Это в интересах всего мира". Песков заявил, что России и США надо разговаривать

По мнению представителя Кремля, в первую очередь следует обсудить вопросы, связанные с двусторонними отношениями.

Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться во всех вопросах, но разговаривать сторонам необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20.

По мнению представителя Кремля, в первую очередь следует обсудить вопросы, связанные с двусторонними отношениями, стратегической безопасностью, а также поднять темы разоружения и региональных конфликтов.

— Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это, пожалуй, невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира, — заявил Песков журналистам.

Напомним, встреча президентов России и США Путина и Трампа запланирована на 1 декабря в Аргентине на полях саммита "Большой двадцатки". Предполагается, что лидеры двух стран сначала переговорят с глазу на глаз, затем к ним присоединятся остальные члены делегаций.