В Кремле допустили беседу Путина и Мэй в кулуарах саммита G20

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В Кремле допустили беседу Путина и Мэй в кулуарах саммита G20

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 Фото © Pixabay 

Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он допустил, что Путин и Мэй могут переговорить в кулуарах мероприятия в случае их желания.

— И госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите "Двадцатки", поэтому в случае желания кого-то из них вполне можно допустить факт их общения в кулуарах, если они посчитают необходимым, — отметил представитель Кремля.

Отдельная встреча планируется с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что Владимир Путин и глава Белого дома будут общаться 20 минут тет-а-тет 1 декабря.

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