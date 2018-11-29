В Кремле допустили беседу Путина и Мэй в кулуарах саммита G20

Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он допустил, что Путин и Мэй могут переговорить в кулуарах мероприятия в случае их желания.

— И госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите "Двадцатки", поэтому в случае желания кого-то из них вполне можно допустить факт их общения в кулуарах, если они посчитают необходимым, — отметил представитель Кремля.

Отдельная встреча планируется с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что Владимир Путин и глава Белого дома будут общаться 20 минут тет-а-тет 1 декабря.