Песков раскритиковал призывы Порошенко к НАТО ввести корабли в Азовское море

Отмечается, что последние события, связанные с Украиной, мотивированы политическими интересами президента Незалежной.

В Кремле считают частью провокации перед президентскими выборами на Украине призывы лидера этой страны Петра Порошенко к НАТО о том, чтобы альянс ввёл корабли в район инцидента в Керченском проливе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что в основе происходящего лежат именно "предэлекторальные внутриполитические интересы" президента Незалежной.

— Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряжённости, на продолжение провокационной линии, — сказал Песков журналистам.

Вместе с тем пресс-секретарь президента не стал комментировать возможный ответ России на вероятный вход кораблей НАТО в Азовское море, отметив, что в данном случае "эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и, игнорируя требования остановиться, направились к Чёрному морю. Все три судна были задержаны, моряков арестовали на два месяца.

На допросе они признались в осознанном совершении провокации. После этого в 10 областях Украины ввели военное положение на 30 дней.

Как писал Лайф, ранее Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море, особые надежды возложив на Германию, которую Киев считает одним из "наиболее близких союзников".