Кремль не увидел необходимости в посредниках по керченскому инциденту

Россия не видит необходимости привлекать посредников для разрешения ситуации с задержанием украинских кораблей у Керченского пролива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряжённости, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях, — сказал Песков.
Так он прокомментировал озвученное президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложение, чтобы Анкара стала посредником между Россией и Украиной.
Песков добавил, что желающие помочь, а также имеющие такую возможность, могут оказать влияние на официальный Киев.
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева в РФ расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.
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