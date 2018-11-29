Кремль не увидел необходимости в посредниках по керченскому инциденту

Дмитрий Песков призвал тех, кто имеет такую возможность, повлиять на официальный Киев.

Россия не видит необходимости привлекать посредников для разрешения ситуации с задержанием украинских кораблей у Керченского пролива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряжённости, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях, — сказал Песков.

Так он прокомментировал озвученное президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложение, чтобы Анкара стала посредником между Россией и Украиной.

Песков добавил, что желающие помочь, а также имеющие такую возможность, могут оказать влияние на официальный Киев.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева в РФ расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.