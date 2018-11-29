В Кремле отреагировали на итоги выборов президента Грузии

Как отметил Песков, на данный момент "межгосударственные связи оставляют желать лучшего".

В Кремле приняли к сведению итоги президентских выборов в Грузии, однако о перспективах двусторонних отношений с учётом победы Саломе Зурабишвили судить ещё рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией, — ответил он на вопрос журналистов, вызывает ли победа Зурабишвили оптимизм в Москве по поводу дальнейшего развития отношений.

По словам представителя Кремля, "два народа остаются очень близкими друг другу". Однако, как отметил Песков, "межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий".

Ранее Лайф писал, что на выборах президента Грузии впервые победила женщина. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей.