Путин не поедет в Польшу на конференцию ООН по климату

Ожидается, что в ней примут участие до 40 тысяч человек. Это ежегодное мероприятие.

Президент России Владимир Путин не планирует посещать Польшу для участия в конференции ООН по изменению климата. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет. Представители администрации президента — нет, возможно, кто-то из правительства. Я предлагаю вам туда адресовать вопрос, — сказал Песков.

Конференция состоится 3 декабря. Это ежегодная встреча для обсуждения глобальной климатической политики. Ожидается, что одной из главных тем станет обсуждение Парижского соглашения. Ожидается приезд 40 тысяч человек.

Напомним, 1 декабря президент РФ примет участие в саммите G20 в Аргентине, где запланирована его встреча с лидером США Дональдом Трампом.