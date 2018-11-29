В Запорожье депутаты не смогли понизить статус русского языка

В городском совете просто не хватило голосов народных избранников для отмены этого решения.

Городской совет Запорожья провалил голосование по снятию с русского языка статуса регионального. Об этом сообщает УНН. За данный проект проголосовало только 22 депутата. Таким образом, не хватило ещё 19 голосов для принятия решения.

Инициатива касалась не только русского языка как такого. Некоторые депутаты хотели также добиться запрета в городе ретрансляции российских телеканалов.

В Херсоне смогли отменить региональный статус русского языка. А в Житомирской и Львовской областях запретили использовать русский язык в культуре.