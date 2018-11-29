"Безобразная работа". Островский посоветовал мэру Смоленска уйти в отставку

По словам главы региона, очередной приём граждан показал наплевательское отношение городской администрации к местным жителям.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку из-за многочисленных жалоб жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Островский провёл очередной приём граждан, большинство которых выразили недовольство работой смоленского мэра. В частности, горожане обратились к губернатору по поводу ремонта дорог, уличного освещения, работы управляющих компаний и других вопросов реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Жители выразили возмущение бездействием мэра Смоленска. Некоторым из них приходилось дожидаться приёма у Соваренко на протяжении нескольких месяцев.

Смоленский губернатор напомнил, что неоднократно обращал внимание Соваренко на неисполнение государственных программ и федеральных проектов, а также поручений президента РФ в сфере ЖКХ. Островский подчеркнул, что очередной приём граждан показал наплевательское отношение городской администрации к местным жителям.

— Продемонстрирована безобразная, отвратительная работа главы Смоленска и в целом городской администрации по многим направлениям их компетенции, которые я критиковал неоднократно на протяжении последнего времени. Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей, — сказал Островский по итогам приёма граждан.

Владимир Соваренко вступил в должность мэра Смоленска в декабре 2016 года. Ранее Смоленский областной суд оштрафовал его за нецелевое использование бюджетных областных средств, выделенных на благоустройство скверов на улицах Ударников, Коммунистической, Гризодубовой.