Больше никаких Ш. В России отменили знак "Шипы"

Кроме того, правительство приравняло к пешеходам людей, которые передвигаются в инвалидных колясках с двигателем.

Российским водителям разрешили больше не устанавливать знак "Шипы" на автомобилях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

В пояснительной записке к постановлению указано, что знак потерял актуальность, ввиду того что сейчас характеристики движения машины в значительной мере определяются другими факторами, а именно конструкцией, наличием современных тормозных систем и прочего.

Кроме того, кабмин приравнял к пешеходам людей, которые передвигаются в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем. Инвалидам, согласно подписанному постановлению, также даётся больше возможности для парковки.

Если раньше знаки "Стоянка запрещена", "Стоянка запрещена по нечётным (или чётным) числам месяца" не распространялись на инвалидов I и II групп, то теперь этой возможностью смогут воспользоваться инвалиды всех групп, если на автомобиле есть знак "Инвалид".