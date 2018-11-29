Кремль обеспокоен предложением Конгресса США запретить продлевать договор СНВ-3

В Кремле обеспокоены тем, что американские конгрессы внесли проект, законодательно закрепляющий отказ от продления действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, до начала субстантивного (обсуждения) между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства, — пояснил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, договор СНВ-3 в 2010 году подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он предусматривал сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.